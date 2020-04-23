Чемпионка мира Виткова завершила карьеру. Биатлонистка беременна

Чешская биатлонистка Вероника Виткова завершила профессиональные выступления. Причиной такого решения 31-летней спортсменки стала беременность.



«Вот и всё. Мой этап биатлонной жизни завершается, тогда как начинается новая глава — семейная. Ценю то, что стала частью чешского „биатлонного бума“. Хочу лишь поблагодарить всех, кто был рядом со мной на протяжении моей карьеры», — написала биатлонистка в своём "инстаграме".



На чемпионате мира — 2015 в Контиолахти (Финляндия) Виткова выиграла золотую медаль в смешанной эстафете. Также в её активе две олимпийские медали (серебро Сочи-2014 и бронза Пхёнчхана — 2018). На этапах Кубка мира Вероника 29 раз поднималась на подиум (13 личных медалей и 16 командных).

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