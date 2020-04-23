Шипулин: не собираюсь участвовать в выборах главы СБР — не хочу сидеть на двух стульях

Чемпион мира — 2017, депутат Государственной Думы Антон Шипулин прокомментировал ситуацию в российском биатлоне.
«Остаюсь при своём мнении, что сейчас не лучшее время для того, чтобы совершать революцию в биатлоне. Мы все сконцентрированы на своём здоровье и здоровье окружающих, необходимо думать о том, как минимизировать последствия пандемии коронавируса, в том числе в спорте. Тем не менее, решение о проведении конференции принято правлением в рамках устава — значит, люди отвечающие за работу федерации посчитали этот шаг необходимой мерой.
Я не собираюсь участвовать в выборах президента СБР, не хочу сидеть на двух стульях, поэтому такой вариант даже не рассматриваю. Любому делу нужно отдаваться на 100%, а сейчас я полностью сконцентрирован на своей работе в Госдуме и в своём избирательном округе.
Если буду нужен российскому биатлону, то готов оказать содействие в разрешении этой кризисной ситуации. Правление СБР, Владимир Петрович Драчёв, тренеры, все знают мой номер телефона. Я готов говорить предельно честно, готов высказывать свое мнение и помогать. Это родной вид спорта, судьба которого мне не безразлична.
Чем быстрее нам удастся уладить все конфликты, тем спокойнее командам будет готовиться к сезону. Очень хочется, чтобы всё это осталось позади. К сожалению, в последнее время за биатлоном закрепился имидж едва ли не самого скандального вида спорта. Это видят и болельщики, которые кроме как бардаком происходящее уже не называют. Эту ситуацию необходимо менять», — сообщил Шипулин в беседе с журналистами.
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