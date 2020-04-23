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Фуркад — об изоляции с семьёй: застрял дома на карантине с женой и двумя психами

Фуркад — об изоляции с семьёй: застрял дома на карантине с женой и двумя психами
Биатлон 0

Знаменитый французский биатлонист Мартен Фуркад, рассказывая, как проводит время на карантине, в шутливой форме назвал своих детей психами.

«Застрял дома на карантине с женой и двумя психами», — такая фраза отныне красуется в описании профиля Мартена в "Инстаграме".

Фуркад и его возлюбленная Элен Узабьега являются родителями двух дочерей — Манон (2015 г.р.) и Инес (2017 г.р.).

31-летний Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира (11 — в личных гонках), семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте. По итогам сезона-2019/2020 француз объявил о завершении профессиональных выступлений.

Ранее стало известно, что приз победителю общего зачёта Кубка мира, коим является норвежец Йоханнес Бё, по ошибке прислали Фуркаду. Бё заявил, что раздражён ошибкой IBU.

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