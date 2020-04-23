Фуркад — об изоляции с семьёй: застрял дома на карантине с женой и двумя психами

Знаменитый французский биатлонист Мартен Фуркад, рассказывая, как проводит время на карантине, в шутливой форме назвал своих детей психами.
«Застрял дома на карантине с женой и двумя психами», — такая фраза отныне красуется в описании профиля Мартена в "Инстаграме".
Фуркад и его возлюбленная Элен Узабьега являются родителями двух дочерей — Манон (2015 г.р.) и Инес (2017 г.р.).
31-летний Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира (11 — в личных гонках), семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте. По итогам сезона-2019/2020 француз объявил о завершении профессиональных выступлений.
Ранее стало известно, что приз победителю общего зачёта Кубка мира, коим является норвежец Йоханнес Бё, по ошибке прислали Фуркаду. Бё заявил, что раздражён ошибкой IBU.
- 23 апреля 2020
-
22:53
-
21:58
-
19:21
-
19:15
-
16:41
-
16:30
-
15:57
-
15:43
-
14:38
-
14:17
-
12:48
-
12:00
-
00:28
- 22 апреля 2020
-
14:38
-
14:00
-
12:19
-
12:00
-
09:41
-
07:00
-
00:37
- 21 апреля 2020
-
19:34
-
18:56
-
16:43
-
15:46
-
15:01
-
14:40
-
14:00
-
13:18
-
12:19
-
11:19
-
10:01
-
10:01
-
09:20
-
08:46
-
00:09