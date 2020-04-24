Анатолий Алябьев: у Драчёва нет шансов, чтобы снова избраться президентом

Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев, комментируя итоги правления СБР, заявил, что у нынешнего президента СБР Владимира Драчёва нет шансов переизбраться.

«Какой скандал? Его нет. Поговорили, помушели. Володе предложили: «Поработал, молодец. Не получается – уходи». А он не хочет. Драчева никто не оскорблял.

Будет ли он выставлять свою кандидатуру? Я не знаю. Это его право. Конечно, кто-то будет «за», но я думаю, что у него нет шансов, чтобы снова избраться президентом. Для меня это вообще непонятно. Кто за него? Только Тарасов, Чепиков уже вроде воздерживается. К сожалению, жалко, что Володя это недопонимает.

За что в регионах обижены на Драчёва? Он ездил по многим регионам, что-то может и делал, а в основном было так: говорили, что-то обещал, а потом до Драчёва никак не могли дозвониться. Его ведь не назначали президентом СБР, а избрали. Надо же как-то реагировать, отвечать людям. Если трубку не взял, то можно скинуть смску: «Ребятки, я отзвонюсь. Простите, сейчас занят», — приводит слова Алябьева «Спорт день за днём».