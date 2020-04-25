Биатлонистка Васнецова — о самоизоляции: я счастлива, и мне очень хорошо!

Российская биатлонистка Валерия Васнецова поделилась впечатлениями от жизни на самоизоляции.
«Я уже месяц живу дома. Не помню, когда вообще такое было. Наверное, в классе в восьмом. Раньше для меня было катастрофой сидеть безвылазно дома. Сейчас это не так. Мне даже нравится!
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Вся моя жизнь — это сумасшедший темп и ритм. Я всё время куда-то бегу, не успеваю. И для меня это привычный образ жизни, поэтому я не могу усидеть на месте ни минуты. Но сейчас, в силу обстоятельств, можно немного успокоиться и расслабиться. Если бы не всё это происходящее, я бы, наверное, никогда столько времени не провела дома.
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Сейчас открылось много новых идей, многое я осознала, над многим подумала в спокойной домашней обстановке. Я чувствую себя очень хорошо в моральном и в физическом плане. Я не знаю, как скоро мне это надоест и надоест ли вообще. Но сейчас я счастлива, и мне очень хорошо!» — написала Васнецова на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Валерии Васнецовой.
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