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Источник: Николай Круглов планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост президента СБР

Источник: Николай Круглов планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост президента СБР
Биатлон / Кубок мира 0

Четырёхкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Союза биатлонистов России (СБР), сообщает Metaratings.ru.

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2006 в эстафете обдумывает предвыборную кампанию, которую будет вести, если на внеочередной отчётно-выборной конференции СБР решит провести досрочные выборы главы организации.

Отметим, после завершения спортивной карьеры Круглов стал менеджером. Работал в должности заместителя министра спорта и молодёжной политики Нижегородской области, затем возглавлял коммуникации в авиакомпании «ЮТэйр», а также был вице-президентом международной коммуникационной группы.

Сейчас Круглов — владелец и руководитель агентства, занимающегося спортивным маркетингом, коммуникациями и организацией мероприятий.

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