Источник: Николай Круглов планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост президента СБР

Четырёхкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Союза биатлонистов России (СБР), сообщает Metaratings.ru.

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2006 в эстафете обдумывает предвыборную кампанию, которую будет вести, если на внеочередной отчётно-выборной конференции СБР решит провести досрочные выборы главы организации.

Отметим, после завершения спортивной карьеры Круглов стал менеджером. Работал в должности заместителя министра спорта и молодёжной политики Нижегородской области, затем возглавлял коммуникации в авиакомпании «ЮТэйр», а также был вице-президентом международной коммуникационной группы.

Сейчас Круглов — владелец и руководитель агентства, занимающегося спортивным маркетингом, коммуникациями и организацией мероприятий.