Дмитрий Губерниев: не считаю президентство Драчёва провальным

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал об отношении к главе Союза биатлонистов России (СБР) Владимиру Драчёву. На внеочередной отчётно-выборной конференции СБР могут пройти досрочные выборы руководителя.
«У меня замечательные отношения с Драчёвым, не считаю его президентство провальным и хочу сказать, что вокруг биатлона сейчас действительно много разных хитросплетений. Но все, кто так или иначе с ним связаны, понимают, что с моей лёгкой подачи они уже превратились в такой настоящий мощный Вудсток, в рок-фестиваль в Калифорнии, в Славянский базар или, например, в фестиваль Вакен Оупен в Германии. Они смотрят на мир, мир смотрит на них, и все играют свою роль. Попутно, естественно, пытаясь решать вопросы непосредственно с биатлоном.
Вообще, как человек с большой душой и сердцем, всех люблю. Мне и Польховский нравится, и Хованцев. Мне жалко тренеров, которые были, и мне скоро будет жалко тренеров, которые будут. Потому что в любом случае критические стрелы станут проноситься довольно быстро. Если, конечно, сезон начнётся", — приводит слова Губерниева РИА «Новости».
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