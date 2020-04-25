Чепиков: Драчёв не преследует корыстных целей в СБР и вкладывает собственные деньги

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков сообщил, что внеочередная отчётно-выборная конференция СБР для определения путей выхода из сложившейся кризисной ситуации должна, скорее всего, пройти в июне, если позволит эпидемиологическая ситуация в стране. На ней могут пройти выборы нового президента СБР. Действующий глава союза Владимир Драчёв в мае 2018 года был избран на четырёхлетний срок.

«Я буду поддерживать Владимира Петровича. Если не ошибаюсь, со дня публикации информации о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции должно пройти 45 дней. Видимо, в июне она должна будет состояться, если позволит эпидемиологическая ситуация. Все представители федераций должны собраться вместе. Я выступаю за человеческие отношения, за то, чтобы глава СБР был услышан. Его избрали большинством, нужно дать доработать весь срок.

На мой взгляд, Владимир Петрович сделал очень многое для развития биатлона. За два года он встретился с губернаторами из 30 субъектов РФ, более чем в два раза сократил зарплатный бюджет администрации СБР. Сам он не преследует корыстных целей, работая в СБР, вкладывает собственные деньги. Это можно оценить положительно. В России серьёзные биатлонные традиции, наша биатлонная семья справится со всеми неурядицами, хоть и есть непонимание между сторонами», — приводит слова Чепикова РИА «Новости».