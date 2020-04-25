Подчуфарова — о домашних тренировках: мне постучали соседи, чувствую себя преступником

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова, которая в сезоне-2019/2020 дебютировала в составе сборной Словении, рассказала, как проводит тренировки в условиях самоизоляции.



«Вчера мне постучали. Снизу. Соседи. По батарее. Когда я крутила в 22:30 вел, от которого гул стоит, перекрываемый только телевизором на звуке «50». Чувствую себя злодеем и преступником, но это так весело — нашкодить в ночи. Наверное, если ко мне нагрянет полиция, будет уже не так ржачно. Теперь я начинаю гудеть великом исключительно в 7:00», — написала Подчуфарова на своей странице в «Инстаграме».

Из-за угрозы распространения коронавируса все спортивные сооружения, стадионы и арены закрыты, и биатлонисты, как почти все россияне, находятся на самоизоляции и тренируются в домашних условиях.