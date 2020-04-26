Барнашов: ни Польховский, ни Королькевич не причастны к допинг-скандалам

Бывший наставник сборной России по биатлону, олимпийский чемпион Владимир Барнашов выразил несогласие с мнением президента СБР Владимира Драчёва, что «СБР не восстановлен в правах из-за допинговых скандалов, которые были при Королькевиче и Польховском». Критика тренерского штаба на сезон-2020/2021 и стала поводом для организации внеочередных выборов главы организации.

«Это полная глупость. Ни Польховский, ни Королькевич не причастны к допинг-скандалам. Польховский и вовсе не работал в команде, когда положительные допинг-пробы сдавали Логинов, Юрьева, Старых, когда были претензии ВАДА к Устюгову и Слепцовой. У Королькевича ситуация немного иная. Да, Старых была его подопечной, но он не имел отношения к тому допинговому случаю. По крайней мере, от ВАДА к нему вопросов нет. После этого он спокойно работал в той же сборной Беларуси.

Понятно, что было голосование за кандидатуры тренеров. Сначала голосовали регионы. Потом правление. И большинством решили остановиться на кандидатурах вышеупомянутых специалистов. Драчёв участвовал в этом процессе. В правлении собраны люди, которых он хотел там видеть. По идее это его команда. Но решения, которые принимаются, ему не по душе. Почему так происходит — это вопрос к Драчёву. Но зачем после утвержденного решения муссировать всё это в прессе? Такие вопросы надо решать внутри организации. Созывать какое-то более расширенное собрание, привлечь ветеранов. И там обсудить все накопившиеся вопросы, в том числе по тренерам. Зачем выносить сор из избы?» — приводят слова Барнашова «Известия».