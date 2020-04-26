Драчёв — о травле Логинова: как я могу быть в этом виноват? Мы защищали его как могли

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал тот факт, что из года в год лидеру сборной Александру Логинову припоминают его дисквалификацию за допинг, случившуюся в 2014 году. Тогда в его крови был обнаружен запрещённый препарат — рекомбинантный эритропоэтин (ЭПО).



«Как можно не знать что тебе колят ЭПО? Это дело профессиональных врачей. Он же говорил, что не знает, как это попало. Если человек правда не знает, то наверное он и вправду не знал, что ему колят.



Моё мнение, мы уже много сделали, чтобы Саша спокойно выступал. Я лично проводил встречу с президентами федераций, разговаривал с ними. Мы защищали его как только можно. Сколько мы уже пережевываем это…



Что касается момента в Италии, понятное дело, что это была акция, которая прорабатывалась из комитета по чистоте биатлона. Сам процесс мы знаем давно, но на данный момент мы не имеем никакой обратной информации со стороны Италии. Саша не мог выступать качественно последние два дня. В процессе чемпионата мира один из комитетов IBU спланировал вот такую акцию. Она не для того, чтобы усилить наш биатлон, а внести дисбаланс. Мне многие ещё и говорят, что я в этом виноват, как я могу быть в этом виноват?», — заявил Драчёв в эфире на своей странице в «Инстаграме».

Травля Логинова – позор для мирового спорта. С таким биатлоном пора кончать! Если Сашу действительно вынудят закончить карьеру, то весь биатлон надо будет выбрасывать на помойку. И строить всё заново.