Дмитрий Малышко: в будущем не вижу себя в спорте. Ни в коем случае не стану тренером

Российский биатлонист Дмитрий Малышко рассказал, чем планирует заняться после завершения профессиональной карьеры.
«Если через 10 лет я не буду вот так же сидеть дома долго, то уже будет хорошо.
Спортом я очень сильно насытился за это время, и продолжать карьеру тренера, наверное, я не буду. Вижу себя где-то в бизнесе или – если это будет связано со спортом – то в плане ведения каких-то спортивных школ. Но ни в коем случае не тренерская работа. Потому что не каждый спортсмен, даже очень профессиональный – кстати, и Бьорндален об этом говорил – может стать хорошим тренером.
Даже если он повыигрывал всё на свете, не факт, что у него есть дар передавать свои умения другим поколениям. Так что, наверное, где угодно, но не в спорте», — сказал Малышко во время прямого эфира для комитета молодёжной политики и туризма Курской области.
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