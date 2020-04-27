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Валерий Польховский — о самоподготовке: пусть тогда находят ресурсы и готовятся

Валерий Польховский — о самоподготовке: пусть тогда находят ресурсы и готовятся
Биатлон 0

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский рассказал, как относится к тому, что некоторые спортсмены предпочитают готовиться к сезону самостоятельно, а не в формате централизованной подготовки.

«Самоподготовка спортсменов? Идея хорошая, я её поддерживаю. Но пусть тогда тренер и спортсмен находят совместно с партнёрами, регионами, спонсорами какие-то ресурсы и пожалуйста готовятся.

Критерии отбора будут, они попадут в команду. Если человек, будем говорить, входит в топ-30 Кубка мира — зелёный свет», — рассказал Польховский в интервью YouTube-каналу «Тюменская арена».

Напомним, кандидатуру Польховского рекомендовали на должность главного тренера сборной России по биатлону.

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