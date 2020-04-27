Дмитрий Губерниев с сыном спели «Секс, секс, как это мило». Видео

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев выложил в «сториз» своего «инстаграма» видеоролик, в котором можно посмотреть, как он с сыном поёт популярную в недавнем прошлом песню со словами «Секс, секс, как это мило», написанную группой «Мальчишник».
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
В настоящее время Губерниев, как и большинство других журналистов и спортсменов, пребывает на добровольном карантине. Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 207 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 878 тыс.
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