Дмитрий Губерниев надел медицинскую маску и поддержал врачей

Известный комментатор Дмитрий Губерниев обратился со словами поддержки ко всем медицинским работникам, которые помогают людям в борьбе с коронавирусной инфекцией.
«И снова хочу поддержать наших дорогих медиков! Врачей, фельдшеров, медсестёр, нянечек, санитаров, водителей скорой помощи — всех без исключения! Вы находитесь на передовой, многие из вас работают сутки напролёт, вы спасаете наши жизни и наше здоровье. Многие из вас неделями не видят своих родных и близких, вы по-настоящему защищаете Родину. Спасибо вам! Отдельно хочу поддержать студентов-медиков, которые уже призваны на помощь. Ребята, держитесь! Знаю, как вы все устали, как измотаны до предела. Работники медицины, вы — настоящие герои! Спасибо!» — написал Губерниев на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть в «Инстаграме» Дмитрия Губерниева.
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