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Куклина показала новую тренировку на пресс и запустила конкурс среди подписчиков

Куклина показала новую тренировку на пресс и запустила конкурс среди подписчиков
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Лариса Куклина опубликовала новый видеоролик в своём «инстаграме». Спортсменка показала тренировку на пресс. Также Куклина запустила новый конкурс. Спортсменка предложила подписчикам написать, каких целей им удалось достичь во время карантина. Авторам лучших комментариев спортсменка сделает подарки. Итоги конкурса она подведёт 2 мая.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В минувшем сезоне российские биатлонистки не сумели попасть в топ-10 общего зачёта Кубка мира. В ходе сезона россияне обновили собственный антирекорд. Российские биатлонисты не попадали на пьедестал на протяжении 28 гонок подряд.

Куклина в общем зачёте Кубка мира по итогам сезона стала 21-й, более чем на 400 очков отстав от победившей Доротеи Вирер из Италии.

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