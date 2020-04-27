Ярошенко: в СБР уже кризис, лёгкое лечение не поможет

Бывший российский биатлонист, двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко поделился своим мнением о работе Владимира Драчёва на посту президента Союза биатлонистов России (СБР). Ранее стало известно, что правление СБР приняло решение провести внеочередную отчётно-выборную конференцию. На ней может быть избран новый президент организации. У Драчёва возник конфликт с рядом членов организации.

«Что касается внеочередной отчетно-выборной конференции, то это говорит о том, что настал кризис в отношениях президента и членов правления СБР. Они не нашли выхода из сложившейся ситуации, поэтому отчётно-выборная конференция — логичный шаг для её разрешения. Через некоторое время командам нужно будет готовиться к сезону, а без внутреннего взаимодействия — оно сейчас отсутствует — это будет сделать крайне сложно. Как я понимаю, финансы в СБР чуть ли не с отрицательным балансом, поэтому надо где-то брать деньги. И мы не говорим о деньгах на сборы — мы говорим о средствах, которые обеспечивают материально-техническую базу нашей команды. А это достаточно большие суммы, которые нужно будет потратить на то, чтобы хорошо ехали лыжи и стреляли винтовки.

Как мы видим, Владимир Петрович (Драчёв. — Прим. «Чемпионата») очень быстро меняет свои решения. То он недоволен тренерами, то доволен. То он хотел, то не хотел кого-то убирать. Хочется, чтобы президент СБР придерживался чёткой линии. А то ведь, как что-то не получается либо его не поддерживает кто-то из членов правления СБР, тут же появляется абсолютно противоположное первому решение. Мы понимаем, что Владимир Петрович сейчас абсолютно не рулит Союзом биатлонистов России. Рулят члены правления, принимающие решения. Сначала Драчёв назначает Валерия Польховского вице-президентом, потом на должность главного тренера и даёт ему карт-бланш, но затем тут же не соглашается с его кандидатурами старших тренеров. В общем, мы видим в СБР кризис коммуникации, и разрешиться он может только тогда, когда либо поменяют президента СБР, по всей видимости, либо глава организации будет в одной упряжке с членами правления. Хотя из слов членов правления мы понимаем, что с Драчёвым они уже не хотят работать. Так что это кризис. Лёгкое лечение здесь уже не поможет», — цитирует Ярошенко «Матч ТВ».