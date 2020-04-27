Ярошенко поддержал возможное выдвижение Круглова на выборы главы СБР

Бывший российский биатлонист, двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко поделился своим мнением о возможных кандидатах на пост президента Союза биатлонистов России. Ранее стало известно, что правление СБР приняло решение провести внеочередную отчётно-выборную конференцию. На ней может быть избран новый президент организации. У действующего главы организации Владимира Драчёва возник конфликт с рядом членов СБР.

«Я не знаю, кто вообще будет баллотироваться. Не знаю, выдвинет ли свою кандидатуру Майгуров. Или Дмитрий Васильев, может быть, выдвинет. Появилась информация о том, что Николай Круглов собирается выдвигать свою кандидатуру, но вскоре Николай это опроверг. Но это было бы интересно. Я считаю Круглова хорошим специалистом. Он имеет прекрасный опыт работы в качестве менеджера.

Возьмём, к примеру, ситуацию, когда он помогал выходить из кризиса одной известной авиакомпании: был среди менеджеров по антикризисному управлению. Николай, хоть ему ещё и нет сорока, довольно зрелый человек. Как личность и как управленец. Он не является заинтересованным человеком, который стал бы лоббировать интересы какого-то одного региона. Это очень важный момент. Кроме того, у него хорошие отношения на международной арене», — приводит слова Ярошенко «Матч ТВ».