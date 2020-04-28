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«Если выложу полную версию с вокалом — будет пушка!» Губерниев показал дикие танцы

«Если выложу полную версию с вокалом — будет пушка!» Губерниев показал дикие танцы
Биатлон 0

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев выложил в свой «инстаграм» видео, на котором можно посмотреть, как он забавно танцует под музыку. Комментатор уточнил, что это неполная версия видео.

«Оттачиваю танцевальные движения дома! Если выложу полную версию с вокалом — будет пушка! Выкладывать? Голосуем, друзья!» — подписал он видео, сопроводив пост хештегом #дикиетанцы.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

В настоящее время Губерниев, как и большинство других журналистов и спортсменов, пребывает на добровольном карантине. Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

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