«Если выложу полную версию с вокалом — будет пушка!» Губерниев показал дикие танцы

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев выложил в свой «инстаграм» видео, на котором можно посмотреть, как он забавно танцует под музыку. Комментатор уточнил, что это неполная версия видео.

«Оттачиваю танцевальные движения дома! Если выложу полную версию с вокалом — будет пушка! Выкладывать? Голосуем, друзья!» — подписал он видео, сопроводив пост хештегом #дикиетанцы.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

В настоящее время Губерниев, как и большинство других журналистов и спортсменов, пребывает на добровольном карантине. Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.