Владимир Драчёв: списки тренеров сборных будут поданы в Минспорт в ближайшее время

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о подготовке списков тренеров сборной России по биатлону. По словам главы организации, списки будут направлены в Министерство спорта РФ в ближайшее время.

Ранее стало известно, что на пост главного тренера будет предложен Валерий Польховский. Пост старшего тренера мужской команды займёт Роберт Кабуков, а женской – Владимир Королькевич.

«На мой взгляд, нужно будет ориентироваться на реакцию Министерства спорта РФ и Олимпийского комитета России, поэтому будем больше смотреть в ту сторону. Списки, конечно, будут в любом случае подаваться — за моей подписью или за подписью ещё кого-то. Но в любом случае правление приняло решение, поэтому его надо каким-то образом доносить. Я думаю, списки пойдут и будут рассмотрены в ближайшее время», — приводит слова Драчёва ТАСС.