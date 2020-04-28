Владимир Драчёв: списки тренеров сборных будут поданы в Минспорт в ближайшее время

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о подготовке списков тренеров сборной России по биатлону. По словам главы организации, списки будут направлены в Министерство спорта РФ в ближайшее время.
Ранее стало известно, что на пост главного тренера будет предложен Валерий Польховский. Пост старшего тренера мужской команды займёт Роберт Кабуков, а женской – Владимир Королькевич.
«На мой взгляд, нужно будет ориентироваться на реакцию Министерства спорта РФ и Олимпийского комитета России, поэтому будем больше смотреть в ту сторону. Списки, конечно, будут в любом случае подаваться — за моей подписью или за подписью ещё кого-то. Но в любом случае правление приняло решение, поэтому его надо каким-то образом доносить. Я думаю, списки пойдут и будут рассмотрены в ближайшее время», — приводит слова Драчёва ТАСС.
- 28 апреля 2020
-
18:45
-
18:33
-
14:42
-
14:28
-
14:10
- 27 апреля 2020
-
23:57
-
23:22
-
20:11
-
18:06
-
17:59
-
17:24
-
15:18
-
13:47
-
12:41
-
12:38
- 26 апреля 2020
-
16:01
-
15:36
-
15:29
-
11:03
-
00:21
- 25 апреля 2020
-
23:03
-
22:12
-
20:05
-
19:42
-
16:25
-
01:00
- 24 апреля 2020
-
19:48
-
15:18
-
14:53
-
14:36
-
12:03
-
00:37
- 23 апреля 2020
-
22:53
-
21:58
-
19:21