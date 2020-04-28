Анатолий Хованцев: хотелось бы получить деньги от СБР

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев сообщил, что до сих пор не получил зарплату за работу с национальной командой. Предполагается, что Хованцева на посту главного тренера сменит Валерий Польховский. Его кандидатура направлена в Министерство спорта РФ на согласование.

«Готов ли вернуться в сборную, если новых тренеров не утвердят? Если будет предложение, это возможно.

Вернули ли деньги? Нет. Хотелось бы получить. Там не так мало», — цитирует Хованцева «Спорт день за днём».

Против кандидатуры Польховского и специалистов, которых он хочет включить в тренерский штаб, выступил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв. При этом сам Драчёв может лишиться должности: организация планирует провести внеочередную отчётно-выборную конференцию, на которой будет избираться глава СБР.