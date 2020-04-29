Опубликован календарь сезона-2020/2021 Кубка мира и ЧМ-2021 по биатлону

Международный союз биатлонистов опубликовал календарь очередного сезона Кубка мира. Сезон начнётся в конце ноября в Контиолахти, а завершится в марте в Хольменколлене. Всего в календаре 10 этапов. Чемпионат мира пройдёт в Поклюке с 10 по 21 февраля.
Календарь сезона-2020/2021 Кубка мира по биатлону
1-й этап
Контиолахти, Финляндия
28-29 ноября
28 ноября – индивидуальная гонка (мужчины)
28 ноября – индивидуальная гонка (женщины)
29 ноября – спринт (мужчины)
29 ноября – спринт (женщины)
2-й этап
Эстерсунд, Швеция
3-6 декабря
3 декабря – спринт (мужчины)
3 декабря – спринт (женщины)
5 декабря – гонка преследования (мужчины)
5 декабря – эстафета (женщины)
6 декабря – эстафета (мужчины)
6 декабря – гонка преследования (женщины)
3-й этап
Хохфильцен, Австрия
11-13 декабря
11 декабря – спринт (женщины)
11 декабря – спринт (мужчины)
12 декабря – эстафета (женщины)
12 декабря – гонка преследования (мужчины)
13 декабря – гонка преследования (женщины)
13 декабря – эстафета (мужчины)
4-й этап
Анси, Франция
17-20 декабря
17 декабря – спринт (мужчины)
18 декабря – спринт (женщины)
19 декабря – гонка преследования (мужчины)
19 декабря – гонка преследования (женщины)
20 декабря – масс-старт (мужчины)
20 декабря – масс-старт (женщины)
5-й этап
Оберхоф, Германия
7-10 января
7 января – спринт (женщины)
8 января – спринт (мужчины)
9 января – гонка преследования (женщины)
9 января – гонка преследования (мужчины)
10 января – смешанная эстафета
10 января – сингл-микст
6-й этап
Рупольдинг, Германия
13-17 января
13 января – спринт (мужчины)
14 января – спринт (женщины)
15 января – эстафета (мужчины)
16 января – эстафета (женщины)
17 января – масс-старт (мужчины)
17 января – масс-старт (женщины)
7-й этап
Антхольц, Италия
21-24 января
21 января – индивидуальная гонка (женщины)
22 января – индивидуальная гонка (мужчины)
23 января – масс-старт (женщины)
23 января – эстафета (мужчины)
24 января – эстафета (женщины)
24 января – масс-старт (мужчины)
Чемпионат мира
Поклюка, Словения
10-21 февраля
10 февраля – смешанная эстафета
12 февраля – спринт (мужчины)
13 февраля – спринт (женщины)
14 февраля – гонка преследования (мужчины)
14 февраля – гонка преследования (женщины)
16 февраля – индивидуальная гонка (женщины)
17 февраля – индивидуальная гонка (мужчины)
18 февраля – сингл-микст
20 февраля – эстафета (женщины)
20 февраля – эстафета (мужчины)
21 февраля – масс-старт (женщины)
21 февраля – масс-старт (мужчины)
8-й этап
Пекин, Китай
26 февраля – 1 марта
26 февраля – эстафета (женщины)
27 февраля – эстафета (мужчины)
28 февраля – спринт (женщины)
28 февраля – спринт (мужчины)
1 марта – гонка преследования (женщины)
1 марта – гонка преследования (мужчины)
9-й этап
Нове-Место, Чехия
11-14 марта
11 марта – спринт (мужчины)
12 марта – спринт (женщины)
13 марта – гонка преследования (мужчины)
13 марта – гонка преследования (женщины)
14 марта – смешанная эстафета
14 марта – сингл-микст
10-й этап
Хольменколлен, Норвегия
18-21 марта
18 марта – суперспринт (женщины)
18 марта – суперспринт (мужчины)
20 марта – спринт (женщины)
20 марта – спринт (мужчины)
21 марта – масс-старт (женщины)
21 марта – масс-старт (мужчины)
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