Опубликован календарь сезона-2020/2021 Кубка мира и ЧМ-2021 по биатлону

Международный союз биатлонистов опубликовал календарь очередного сезона Кубка мира. Сезон начнётся в конце ноября в Контиолахти, а завершится в марте в Хольменколлене. Всего в календаре 10 этапов. Чемпионат мира пройдёт в Поклюке с 10 по 21 февраля.

Календарь сезона-2020/2021 Кубка мира по биатлону



1-й этап

Контиолахти, Финляндия

28-29 ноября



28 ноября – индивидуальная гонка (мужчины)

28 ноября – индивидуальная гонка (женщины)

29 ноября – спринт (мужчины)

29 ноября – спринт (женщины)



2-й этап

Эстерсунд, Швеция

3-6 декабря



3 декабря – спринт (мужчины)

3 декабря – спринт (женщины)

5 декабря – гонка преследования (мужчины)

5 декабря – эстафета (женщины)

6 декабря – эстафета (мужчины)

6 декабря – гонка преследования (женщины)



3-й этап

Хохфильцен, Австрия

11-13 декабря



11 декабря – спринт (женщины)

11 декабря – спринт (мужчины)

12 декабря – эстафета (женщины)

12 декабря – гонка преследования (мужчины)

13 декабря – гонка преследования (женщины)

13 декабря – эстафета (мужчины)



4-й этап

Анси, Франция

17-20 декабря



17 декабря – спринт (мужчины)

18 декабря – спринт (женщины)

19 декабря – гонка преследования (мужчины)

19 декабря – гонка преследования (женщины)

20 декабря – масс-старт (мужчины)

20 декабря – масс-старт (женщины)



5-й этап

Оберхоф, Германия

7-10 января



7 января – спринт (женщины)

8 января – спринт (мужчины)

9 января – гонка преследования (женщины)

9 января – гонка преследования (мужчины)

10 января – смешанная эстафета

10 января – сингл-микст



6-й этап

Рупольдинг, Германия

13-17 января



13 января – спринт (мужчины)

14 января – спринт (женщины)

15 января – эстафета (мужчины)

16 января – эстафета (женщины)

17 января – масс-старт (мужчины)

17 января – масс-старт (женщины)



7-й этап

Антхольц, Италия

21-24 января



21 января – индивидуальная гонка (женщины)

22 января – индивидуальная гонка (мужчины)

23 января – масс-старт (женщины)

23 января – эстафета (мужчины)

24 января – эстафета (женщины)

24 января – масс-старт (мужчины)



Чемпионат мира

Поклюка, Словения

10-21 февраля



10 февраля – смешанная эстафета

12 февраля – спринт (мужчины)

13 февраля – спринт (женщины)

14 февраля – гонка преследования (мужчины)

14 февраля – гонка преследования (женщины)

16 февраля – индивидуальная гонка (женщины)

17 февраля – индивидуальная гонка (мужчины)

18 февраля – сингл-микст

20 февраля – эстафета (женщины)

20 февраля – эстафета (мужчины)

21 февраля – масс-старт (женщины)

21 февраля – масс-старт (мужчины)



8-й этап

Пекин, Китай

26 февраля – 1 марта



26 февраля – эстафета (женщины)

27 февраля – эстафета (мужчины)

28 февраля – спринт (женщины)

28 февраля – спринт (мужчины)

1 марта – гонка преследования (женщины)

1 марта – гонка преследования (мужчины)



9-й этап

Нове-Место, Чехия

11-14 марта



11 марта – спринт (мужчины)

12 марта – спринт (женщины)

13 марта – гонка преследования (мужчины)

13 марта – гонка преследования (женщины)

14 марта – смешанная эстафета

14 марта – сингл-микст



10-й этап

Хольменколлен, Норвегия

18-21 марта



18 марта – суперспринт (женщины)

18 марта – суперспринт (мужчины)

20 марта – спринт (женщины)

20 марта – спринт (мужчины)

21 марта – масс-старт (женщины)

21 марта – масс-старт (мужчины)