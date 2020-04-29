Вице-президент СБР: у Майгурова наиболее высокие шансы стать президентом

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Юрий Векшин предположил, что в ближайшее время президентом организации станет Виктор Майгуров.

Напомним, на минувшей неделе СБР объявил о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции, дата которой пока неизвестна. В настоящий момент организацию возглавляет Владимир Драчёв.

«Наиболее высокие шансы на борьбу есть у Виктора Майгурова. Его кандидатура наиболее сбалансированная, хотя реально предвыборная кампания ещё не начиналась. К слову, Виктор сейчас трудится вместо Сергея Голикова на позиции исполнительного директора», — приводит слова Векшина «Рабочий путь».

Ранее бывший главный тренер сборной России по биатлону, олимпийский чемпион Владимир Барнашов ярко прокомментировал ситуацию в российском биатлоне.