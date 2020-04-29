«Офигевала от происходящего». Непряева поддержала Логинова, которого отстраняли за допинг

Российская лыжница Наталья Непряева рассказала об отношении к критике в адрес биатлониста Александра Логинова. Российский спортсмен, который несколько лет назад отбыл дисквалификацию за применение допинга, часто оказывается под огнём критики со стороны зарубежных коллег, которые не могут простить ему его прошлое.

«Не понимаю, почему на Сашу все накинулись. Вся эта история из ряда вон выходящая. Читала новости и офигевала от происходящего, от того, какие интервью давали другие биатлонисты.

Рада, что в лыжах такого нет. Даже если человек что-то принял — не важно, по своей воле или нет, — он отбыл наказание, очистился. Сейчас сдаёт допинг-тесты. Почему мы должны его травить?

Понятно, что в лыжах также все в первую очередь соперницы, но всё равно надо сохранять приветливые отношения. Лично я стараюсь со всеми хорошо общаться и чувствую, что остальные также ко мне нормально относятся», — приводит слова Непряевой Sportbox.