СБР утвердил списки кандидатов в сборные России для централизованной подготовки

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал списки кандидатов в мужскую и женскую сборные России для прохождения централизованной подготовки к новому сезону. В списки включены по 24 мужчины и женщины.

Мужчины: Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Иванов, Вадим Истамгулов, Рустам Каюмов, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Вячеслав Малеев, Игорь Малиновский, Дмитрий Малышко, Ильназ Мухамедзянов, Пётр Пащенко, Алексей Петров, Александр Поварницын, Никита Поршнев, Евгений Сидоров, Алексей Слепов, Кирилл Стрельцов, Семён Сучилов, Василий Томшин, Каримулла Халили, Юрий Шопин.

Женщины: Татьяна Акимова, Анастасия Барковская, Валерия Васнецова, Дарья Виролайнен, Тамара Воронина, Наталья Гербулова, Екатерина Глазырина, Анастасия Егорова, Ирина Казакевич, Елизавета Каплина, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Екатерина Мошкова, Анна Никулина, Евгения Павлова, Анастасия Поршнева, Кристина Резцова, Резеда Сибгатуллина, Виктория Сливко, Ирина Старых, Анастасия Халиуллина, Полина Шевнина, Татьяна Юрлова-Перхт.