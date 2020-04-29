Резцова: Польховский будет совмещать должности президента СБР и главного тренера сборной

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова предположила, что вице-президент Союза биатлонистов России Валерий Польховский не только станет главным тренером сборной России по биатлону, но и будет баллотироваться на должность президента СБР.

Напомним, ранее СБР выдвинул кандидатуру Польховского на должность главного тренера сборной России по биатлону. Решение должно быть утверждено минспортом. Также СБР объявил о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции, дата которой пока не определена. В настоящее время президентом СБР является Владимир Драчёв.

«Учитывая, что сейчас СБР находится в серьёзном финансовом кризисе, любому из кандидатов будет сложно исправить положение. Я предполагаю, что свою кандидатуру выдвинет Валерий Польховский. И в перспективе будет совмещать должности президента и главного тренера, как в Федерации лыжных гонок России это делает Елена Вяльбе. Он и соберёт новую команду. Думаю, регионы вполне могут поддержать его.

Выдвинуть свою кандидатуру? Вы не первый, кто спрашивает меня об этом. Скажу так: я умею работать, а руководить — не мой конёк», — цитируют Резцову «Известия».