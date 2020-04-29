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Польховский прокомментировал включение Бабикова в число кандидатов в сборную России

Польховский прокомментировал включение Бабикова в число кандидатов в сборную России
Биатлон / Кубок мира 0

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский, который является также основным претендентом на должность главного тренера национальной команды, прокомментировал включение Антона Бабикова в список кандидатов в мужскую сборную России для прохождения централизованной подготовки к новому сезону.

«С ним был выстроен диалог, он потенциально ещё может принести пользу российской команде. Настрой у него очень серьёзный. Также обсудили его подготовку зимой, которую он проводил под руководством Виктора Никитина, поэтому на общих обсуждениях принято данное решение. Мы надеемся на него», — приводит слова Польховского РИА «Новости».

В сезоне-2019/2020 Бабиков по личной квоте выступил на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), но отобраться в команду на следующие этапы не сумел. Среди причин был скандал с винтовкой, которую Антон смог вернуть из общего багажа сборной только перед Новым годом.

СБР утвердил списки кандидатов в сборные России для централизованной подготовки
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