Ярошенко: включать в список кандидатов в сборную Акимову и Виролайнен несправедливо

Бывший российский биатлонист, двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко прокомментировал то, что в расширенный список кандидатов в женскую команду России для прохождения централизованной подготовки к новому сезону вошли 24 биатлонистки.



«Даже сборная из 16 человек — это уже не подготовка, а спустя много лет я понимаю, что 12 человек в сборной — предел. Резервная команда не должна быть большой, так как там нет смысла держать 30-летних спортсменов, не прошедших в основной состав. Это должна быть молодёжка. У нас очень много спортсменов, а бегать на Кубке мира некому.



Как оцениваю перспективы возвращения после затянувшегося на два года декрета Татьяны Акимовой и Дарьи Виролайнен? Включение их в состав, с моей точки зрения, несправедливо по отношению к людям, которые бегали весь сезон, зарабатывали очки и не попали в список. Возможно, девчонки и смогут усилить команду. Пусть готовятся и отбираются. В этом году у всех в конце ноября будет отличная возможность поучаствовать в чемпионате России в Ханты-Мансийске, после чего можно будет отобрать в сборную всех сильнейших спортсменов. Сейчас начнут говорить, что кто-то специально подведётся к этим стартам. Но даже если это будет так, то за две недели до Кубка мира форма не пройдёт, и спортсмен и там отлично выступит. Пусть хоть «декабристы» достойно выступят в Кубке мира. У нас же нет ни «декабристов», ни «январистов», ни чемпионов мира, за исключением Логинова.



Меня всегда удивляли слова тренеров, что сборная не готовилась к какому-то старту. В мои времена мы также не подводились к летнему и зимнему чемпионатам России, но никто из посторонних не мог попасть в тройку сильнейших весной и в шестёрку осенью. Единственные случайности могли быть в индивидуальной гонке в Ижевске. Если кто-то так подготовился, что обыграл всю сборную, то чем она занималась?» — отметил Ярошенко в интервью «Матч ТВ».