«Лыжи головного мозга». Цветков показал тренировку на снегу в условиях самоизоляции

Чемпион мира по биатлону Максим Цветков на своей странице в "Инстаграме" поделился видео, на котором проводит тренировку на снегу.



«Лыжи головного мозга, #самоизоляция», — подписал ролик россиянин.

Видео доступно на «Чемпионате».

Действующий член сборной России Матвей Елисеев подколол коллегу в комментариях: «Пару километров хоть накатал или голова закружилась?» «18 километров», — ответил Цветков.

Напомним, Цветков не попал в расширенный список биатлонистов, которые будут готовиться к сезону-2020/2021 в составе сборной России. В минувшем сезоне Максим не принимал участия в международных стартах, выступая лишь на внутрироссийских соревнованиях.



Золотую медаль чемпионата мира 28-летний Цветков выиграл на мировом первенстве 2017 года, победив в мужской эстафете. В 2014 году он стал чемпионом Европы, в 2017-м — победителем Всемирных военных игр.