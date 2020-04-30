Губерниев: почему Малышева не может купить недвижимость в США? В чём проблема?

Спортивный комментатор Дмитрий Губернев в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА рассказал об отношении к расследованию оппозиционера Алексея Навального, касающемуся собственности телеведущей Елены Малышевой.



«Я смотрел всё, что сделали оппозиционные силы. Только есть один вопрос — если человек не украл, а заработал, он не может купить недвижимость в США?



Меня глубоко возмущает, когда чиновник, который явно не заработал, отправляет детей, покупает недвижимость. Я с ней знаком, она мне помогла с моей мамой. Если мы строим замечательную Россию будущего, то в ней будет нельзя покупать недвижимость за рубежом тем, кто честно заработал деньги? Если это всё приобретено законным путём, в чём проблема? Мы понимаем, почему это всех раздражает, на фоне всего, что происходит.



У неё талантливый директор, если она сколотила такое состояние, почему бы и нет. Почему дети там живут — не знаю, может, что-то не устраивает. Зашёл к ней в комментарии, а там о-го-го.



Если у Смолова, Карпина или Головина может быть там недвижимость, то почему у неё её быть не может?» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.