Губерниев — о конфликте Уткина и Соловьёва: горько видеть эту дичь

Спортивный комментатор Дмитрий Губернев в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА прокомментировал перепалку российских журналистов Василия Уткина и Владимира Соловьёва.



«Жалко, что сейчас нет журналистской этики, все пиарятся и обижают друг друга. Меня учили, что журналисты как покойники. Я знаком с ними обоими, и мне горько видеть эту дичь, которая происходит. То же самое, когда Вася спорит с Тиной Канделаки — я расстраиваюсь, что такие вещи у нас происходят. Люди просто переходят границы. Милые бранятся — только тешатся», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.



Напомним, ранее Соловьёв и Уткин публично обменялись резкими репликами. После этого блогер вызвал телеведущего на словесную дуэль, а тот ответил: «Врежу тебе по куполу». По сей день и Уткин, и Соловьёв продолжают выпускать видеоответы друг другу на своих каналах в YouTube.

«Вова, у меня две дырки в спине». Уткин ответил на угрозы Соловьёва