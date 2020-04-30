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Губерниев: мне кажется, Логинов стал разменной монетой в чьих-то играх и стремлениях

Губерниев: мне кажется, Логинов стал разменной монетой в чьих-то играх и стремлениях
Биатлон 0

Спортивный комментатор Дмитрий Губернев в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в очередной раз прокомментировал скандал, случившийся во время чемпионата мира по биатлону в Антхольце (Италия).

Тогда итальянская полиция за несколько часов до гонки нагрянула с обысками к лидеру сборной России Александру Логинову. Как оказалось, инцидент был связан с отсутствием аккредитации у тренера Логинова Александра Касперовича.

«Мы понимаем, кто может там стоять и что они говорили Александру. Надеюсь, что в ближайшие годы мы узнаем правду. И вообще, мне кажется, что Саша стал разменной монетой в чьих-то играх и стремлениях. Он мне очень симпатичен. Я вижу, что он человек, и со всеми переживаниями к нему отношусь», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.

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