Хованцев: говорил Драчёву, что можно было убрать меня, а остальных оставить

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев не исключил, что новые тренеры национальной команды столкнутся с трудностями при организации работы со спортсменами в удалённом режиме.

«Я уже говорил Драчёву, что можно было убрать меня, а остальных оставить. Они на данный момент лучше всех знают спортсменов. Да, были допущены ошибки, но по окончании сезона был составлен отчёт об этих ошибках, там было сказано, что делать дальше.

Вот придут сейчас специалисты, начнут работать в удалении. Как вы думаете, это нормально, когда тренер не видит спортсмена? Как можно писать план без централизованной подготовки? Здесь просто масса моментов, с которыми невозможно справиться сразу», — приводит слова Хованцева «Р-Спорт».

Напомним, в предстоящем сезоне новым главным тренером станет Валерий Польховский. Старшим тренером мужской сборной будет Роберт Кабуков, а женской — Владимир Королькевич.