Хованцев не исключил, что Драчёв останется президентом СБР

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев допустил, что Владимир Драчёв останется на посту главы Союза биатлонистов России (СБР). Напомним, ранее СБР объявил о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции, на которой могут выбрать нового главу организации.

«Уйдёт ли Драчёв с поста главы СБР? Возможно, нет», — приводит слова Хованцева «Р-Спорт».

По словам специалиста, противостояние внутри СБР негативным образом отражается на спортсменах.

«Конечно, противостояния внутри союза не идут на пользу российскому биатлону, это сто процентов. Всякая неизвестность отражается на спортсменах», — добавил он.

Также Хованцев рассказал, как говорил Драчёву, что можно было не увольнять тренеров.