Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Хованцев не исключил, что Драчёв останется президентом СБР

Хованцев не исключил, что Драчёв останется президентом СБР
Биатлон 0

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев допустил, что Владимир Драчёв останется на посту главы Союза биатлонистов России (СБР). Напомним, ранее СБР объявил о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции, на которой могут выбрать нового главу организации.

«Уйдёт ли Драчёв с поста главы СБР? Возможно, нет», — приводит слова Хованцева «Р-Спорт».

По словам специалиста, противостояние внутри СБР негативным образом отражается на спортсменах.

«Конечно, противостояния внутри союза не идут на пользу российскому биатлону, это сто процентов. Всякая неизвестность отражается на спортсменах», — добавил он.

Также Хованцев рассказал, как говорил Драчёву, что можно было не увольнять тренеров.

Хованцев: говорил Драчёву, что можно было убрать меня, а остальных оставить
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020