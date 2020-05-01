Первый вице-президент СБР Алексей Нуждов заразился коронавирусом

Как стало известно «Чемпионату», президент Федерации биатлона Московской области, первый вице-президент по работе с региональными организациям Союза биатлонистов России (СБР), член правления СБР Алексей Нуждов сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. 52-летний функционер отказался от госпитализации и лечится в домашних условиях.



Напомним, международный биатлонный сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. По этой же причине был отменён чемпионат России.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. На сегодняшний день известно более чем о 3,3 млн заражённых и 237 тыс. скончавшихся. Более одного миллиона человек выздоровели.