Первый вице-президент СБР Алексей Нуждов заразился коронавирусом

Как стало известно «Чемпионату», президент Федерации биатлона Московской области, первый вице-президент по работе с региональными организациям Союза биатлонистов России (СБР), член правления СБР Алексей Нуждов сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. 52-летний функционер отказался от госпитализации и лечится в домашних условиях.
Напомним, международный биатлонный сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. По этой же причине был отменён чемпионат России.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. На сегодняшний день известно более чем о 3,3 млн заражённых и 237 тыс. скончавшихся. Более одного миллиона человек выздоровели.
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