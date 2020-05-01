Член правления СБР, министр строительства и ЖКХ России Якушев заразился коронавирусом

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, член правления Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Якушев госпитализирован по причине заражения коронавирусом.



«Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи», — цитирует Якушева ТАСС.



Уроженец Нефтекамска — член правления СБР с 2009 года.



Ранее стало известно о заражении коронавирусом премьер-министра России Михаила Мишустина и первого вице-президента СБР Алексея Нуждова.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. На сегодняшний день известно более чем о 3,3 млн заражённых и 237 тыс. скончавшихся. Более одного миллиона человек выздоровели.