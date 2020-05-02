Аликин: верю, что Малышко отберётся в сборную, а Бабиков в прошлом году был очень слабым

Бывший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин поделился мнением по поводу попадания Дмитрия Малышко и Антона Бабикова в расширенные списки кандидатов в национальную команду по биатлону на централизованную подготовку к сезону-2020/2021.



«Было бы удивительно, если бы Малышко и Бабиков не были включены в список на централизованную подготовку. У нас не так много сильных биатлонистов, чтобы окончательно отказываться от этих ребят. Но одно дело — попасть на централизованную подготовку, другое — хорошо выступить на контрольных стартах и отобраться в сборную. Верю, у Малышко это получится. Он умеет подводить себя к отборочным гонкам в хорошей форме.



В отношении Бабикова у меня большие сомнения. В прошлом году он был очень слабым, сильно проигрывал соперникам ходом. Он говорит, что в отличной форме и вновь готов вернуться на прежний уровень? Буду только рад, если это правда», — цитирует Аликина «Матч ТВ».

Владимир Аликин: от новых тренеров ничего хорошего ждать не стоит