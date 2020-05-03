«Оплачивается всё». Томшин рассказал о преимуществах попадания в сборную России

Чемпион мира и Европы среди юниоров по биатлону Василий Томшин рассказал, что даёт спортсмену попадание в расширенный список кандидатов на подготовку в сборной России.



«Что конкретно даёт попадание в сборную? Централизованную подготовку, то есть сборы, тренерское сопровождение, медицинское обслуживание, экипировку, ставку в ЦСП (Центр спортивной подготовки. – Прим. «Чемпионата»).



В основном оплачивается всё: проживание, питание, перелёт, аренда спортивных сооружений. Но существует практика, когда перелёт оплачивает регион спортсмена и когда полностью весь сбор оплачивает регион.



Разница между основной сборной и резервной? В большинстве случаев основная и резервная команда готовятся раздельно. И у основной команды больше финансовых возможностей. В позапрошлом и прошлом сезоне финансовой разницы не было, так как обе команды тренировались совместно. Как было раньше, сказать не могу», — цитирует Томшина «Спорт день за днём».