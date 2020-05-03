К. Резцова: не согласна не с новыми тренерами сборной, а с тем, что вообще были перевыборы

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала изменения в тренерском составе национальной сборной — с нового сезона старшим тренером женской команды станет Владимир Королькевич.



Никогда раньше не работала с Королькевичем, знаю о нём только по отзывам сестры Даши (сестра Кристины — биатлонистка Дарья Виролайнен. — Прим. «Чемпионата»), он ей нравился, но ей нравится и Падин, поэтому для меня это так себе развлеченьице. С Падиным мы не нашли общего языка в тренировочном процессе.



Ощущение, словно прошёл год — и хоп, давайте всё менять. Говорят, у нашей команды нет результата, но если брать статистику нашего развития, то результаты у нас есть, просто так глубоко никто не копает. Если нет медалей — это одно. Не согласна не с новыми тренерами, а с тем, что вообще были перевыборы.



Не думала пока о работе с Королькевичем, так как не знаю, как всё будет происходить. Не представляю, когда начнутся сборы, сейчас всё не работает. Не знаю, когда будет официальное заявление, что команда едет на обследование, и когда будут списки команды, как всё это будет выглядеть. Для меня это будет в новинку, в последние несколько лет я тренировалась с Виталием Норицыным, даже когда тренировалась без команды, связь была с ним. Есть такие аспекты, что Владимир Борисович любит велосипед, а я его боюсь, потому что падала с него, но сейчас морально готовлюсь", — цитирует Резцову «Матч ТВ».