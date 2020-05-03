Слепов: Большунова можно сравнить с Й. Бё. Таким людям надо только руку пожать

Российский биатлонист Алексей Слепов комплиментарно высказался в адрес обладателя Кубка мира сезона-2019/2020 в лыжных гонках Александра Большунова. Слепов прокомментировал завершение карьеры французом пятикратным олимпийским чемпионом Мартеном Фуркадом.



«Александр — молодец. Большунову могу сказать только слова похвалы. Весь сезон провёл на высоком уровне, показывал класс. В этом плане его можно сравнить с норвежцем Йоханнесом Бё в биатлоне. Таким людям только руку надо пожать.



Вся наша лыжная команда работала на результат, и он оправдал ожидания всей страны.



Станет ли пусто в биатлоне без Фуркада? Так же говорили, когда уходил легендарный норвежец Уле-Эйнар Бьорндален. Но появятся новые звёзды, так всегда происходит. Болельщики найдут других кумиров.



У Мартена семья, он принял такое решение, и это его право. Жизнь продолжается, Фуркад вполне может найти себя и на новом поприще», — цитирует Слепова «Тюменская арена».