Слепов: Большунова можно сравнить с Й. Бё. Таким людям надо только руку пожать

Российский биатлонист Алексей Слепов комплиментарно высказался в адрес обладателя Кубка мира сезона-2019/2020 в лыжных гонках Александра Большунова. Слепов прокомментировал завершение карьеры французом пятикратным олимпийским чемпионом Мартеном Фуркадом.
«Александр — молодец. Большунову могу сказать только слова похвалы. Весь сезон провёл на высоком уровне, показывал класс. В этом плане его можно сравнить с норвежцем Йоханнесом Бё в биатлоне. Таким людям только руку надо пожать.
Вся наша лыжная команда работала на результат, и он оправдал ожидания всей страны.
Станет ли пусто в биатлоне без Фуркада? Так же говорили, когда уходил легендарный норвежец Уле-Эйнар Бьорндален. Но появятся новые звёзды, так всегда происходит. Болельщики найдут других кумиров.
У Мартена семья, он принял такое решение, и это его право. Жизнь продолжается, Фуркад вполне может найти себя и на новом поприще», — цитирует Слепова «Тюменская арена».
- 3 мая 2020
-
15:58
-
15:32
-
14:42
-
12:34
- 2 мая 2020
-
16:04
-
11:40
-
10:14
- 1 мая 2020
-
23:25
-
23:02
-
21:15
-
16:14
-
10:34
-
05:49
- 30 апреля 2020
-
19:49
-
19:25
-
18:48
-
18:31
-
17:55
-
17:39
-
17:30
-
17:25
-
12:48
- 29 апреля 2020
-
22:44
-
18:34
-
16:16
-
15:41
-
15:24
-
13:57
-
13:02
-
12:59
-
10:20
-
09:20
- 28 апреля 2020
-
22:56
-
19:52
-
18:45