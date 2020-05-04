Бывший глава СБР Кравцов: министр спорта предупредил, что не допустит вакханалии и бардака

Бывший глава Союза биатлонистов России, а ныне руководитель Центра спортивной подготовки Александр Кравцов прокомментировал недавние слова министра спорта России Олега Матыцина. Министр сказал, что не хотел бы, чтобы ситуация с конфликтом в СБР дошла до стадии, когда Минспорту придётся временно лишать федерацию государственной аккредитации.

Напомним, в апреле СБР объявил о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции. На ней может быть выбран новый глава организации. В настоящее время президентом СБР является Владимир Драчёв.

«Смысл как раз заключается в том, что министр просто предупредил о том, что государственный орган управления спортивной власти никоим образом не допускал и не допустит, когда в любом из видов спорта, которые сегодня развиты, популяризируются и существуют в олимпийском движении, существуют подобного рода вакханалия и бардак.

Сборная команда, по сути, содержится на деньги государства. И по определению, будучи государственным заказом, сборная команда не может быть предметом разбора и ширмой для общественной организации.

Если всё здорово, то это команда общественной организации, если всё плохо, то виновного найти становится несложно. При этом, несмотря на ситуацию, которая сегодня сложилась в СБР, есть специалисты, с которыми можно конструктивно разговаривать», — цитирует Кравцова «Р-Спорт».