Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Йоханнес Бё объявил, что уйдёт из спорта после Олимпиады-2026

Йоханнес Бё объявил, что уйдёт из спорта после Олимпиады-2026
Биатлон 0

Олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, 10-кратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, что уйдёт из спорта после зимних Олимпийских игр 2026 года, когда ему исполнится 33 года.

«Буду выступать до 2026 года, а потом закончу карьеру. Мне кажется, что годы пройдут быстро. Моя мотивация день ото дня становится всё сильнее и сильнее.

Считаю, Олимпиада-2026 в Италии будет потрясающей. Это важный фактор. Но о том, чтобы уйти раньше, не может быть и речи. Это будет подходящее время, чтобы закончить карьеру. Мне тогда будет 33 года», — приводит слова Бё TV2.

26-летний норвежский спортсмен выиграл последние два сезона Кубка мира по биатлону.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020