Йоханнес Бё объявил, что уйдёт из спорта после Олимпиады-2026

Олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, 10-кратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, что уйдёт из спорта после зимних Олимпийских игр 2026 года, когда ему исполнится 33 года.

«Буду выступать до 2026 года, а потом закончу карьеру. Мне кажется, что годы пройдут быстро. Моя мотивация день ото дня становится всё сильнее и сильнее.

Считаю, Олимпиада-2026 в Италии будет потрясающей. Это важный фактор. Но о том, чтобы уйти раньше, не может быть и речи. Это будет подходящее время, чтобы закончить карьеру. Мне тогда будет 33 года», — приводит слова Бё TV2.

26-летний норвежский спортсмен выиграл последние два сезона Кубка мира по биатлону.