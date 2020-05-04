Дмитрий Губерниев: субботник на стиле, на моде, на сексе!

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как провёл ипровизированный субботник в условиях самоизоляции, опубликовав в «Инстаграме» соответствующую фотографию.

«Всем субботник в домашних условиях! Принимаю эстафету от Дмитрия Волошина, окна уже помыл и жарко всё пропылесосил! Субботник на стиле, на моде, на сексе!

Чистота — залог нашего здоровья! Здоровья вам, друзья, терпения! Да здравствует чистота в наших квартирах! А вы любите убираться и пылесосить?» — подписал он фотографию.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Губерниева.

Ранее Губерниев посетовал, что ему горько наблюдать за конфликтом блогера Василия Уткина и телеведущего Владимира Соловьёва.