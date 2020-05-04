IBU переехал в новую штаб-квартиру

Штаб-квартира Международного союза биатлонистов (IBU) перебралась в новое здание в Зальцбурге (Австрия). Теперь штаб-квартира находится в более современном и вместительном здании в Анифе, пригороде Зальцбурга. Там раньше находился офис компании Sony.
Запись можно посмотреть в «твиттере» IBU.
В предыдущем здании в Зальцбурге IBU находился в течение 14 лет. Но, как сообщает организация, дальнейшее расширение в том помещении было невозможно.
«Наш новый офис поможет укрепить позиции IBU, будет способствовать более эффективной работе организации. С нетерпением жду начала работы с коллегами в новом офисе», — приводит слова генерального секретаря IBU Никласа Карлссона пресс-служба организации.
Минувший сезон Кубка мира по биатлону был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса.
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