Васнецова опубликовала 12 фактов о себе, предложив подписчикам угадать три ложных

Российская биатлонистка Валерия Васнецова опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка предложила подписчикам сыграть в игру.

Васнецова написала 12 фактов о себе, три из которых являются ложными. Победителем конкурса станет тот, кто первым угадает три ложных факта. Человека, который лучше всего знает биографию спортсменки, Васнецова пообещала наградить призом. ⠀

«1. У меня отличное зрение. 2. Скоро мне 23 года. 3. Я замужем. 4. До 3 класса я ходила в музыкальную школу. 5. Я закончила институт физкультуры по направлению спортивный менеджмент. 6. Мой любимый человек из другой страны. 7. Я обожаю сладкое. 8. Я никогда не сплю дольше 9.00. 9. Я начала заниматься биатлоном в 3-м классе. 10. Мне сделали предложение на высоте 2500 метров в Египте. 11. Я очень стеснительная. 12. По гороскопу я близнец», — перечислила факты Васнецова.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

Минувший биатлонный сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторы не смогли провести заключительный этап в Норвегии.