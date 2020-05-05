Богалий отреагировала на высказывания Драчёва о допинге

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий раскритиковала президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва, назвав его высказывания о допинге непрофессиональными.
«Что касается выступлений в прессе действующего президента СБР, то это минимум не профессионально. Помимо того, что на всеобщее обсуждение выносятся любые разногласия в руководстве СБР или личное неприятие принятого правлением СБР решения. Хотя СБР — это не частная компания и подлежит регулярной публичной отчётности. Из уст Драчёва неоднократно звучат высказывания, за которыми в любом обществе должны последовать публичные расследования. А учитывая декларации СБР и IBU о нулевой толерантности к допингу в биатлоне, то, думаю, IBU уже занимается такими расследованиями.
При этом фактически президент СБР заявляет, что все знают про „этих“ докторов и „этих“ тренеров, но, находясь уже практически два года в своей должности, он не предпринимает никаких действий по данной ситуации. Нужно реально оценить ситуацию и во взаимодействии с РУСАДА и министерством спорта раз и навсегда поставить точку в этом вопросе. Если вопрос озвучен на таком уровне, то необходимо провести полноценное разбирательство», — приводит слова Богалий «Р-Спорт».
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