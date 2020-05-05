Барнашов: составление программы подготовки без участия личных тренеров — это абсурд

Бывший тренер сборной России по биатлону Владимир Барнашов заявил, что составлять программы подготовки национальной команды без участия личных тренеров спортсменов нецелесообразно.

«Плохо, что личные тренеры не будут задействованы в сборной. Однозначно. Программу подготовки нужно делать с личными специалистами. Без них — это абсурд. Если личные тренеры будут в команде, то вопрос о том, правильно или неправильно работают спортсмены, отпадёт», — цитирует Барнашова РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Союз биатлонистов России (СБР) утвердил состав тренерского штаба сборной России. Главным тренером станет Валерий Польховский, который сменит Анатолия Хованцева. Старшим тренером мужской сборной назначен Роберт Кабуков, а женской — Владимир Королькевич.