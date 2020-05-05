Васильев — об отчётно-выборной конференции СБР: сейчас всё стихло и все ждут 12 мая

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев сообщил, что не знает, когда состоится внеочередная отчётно-выборная конференция Союза биатлонистов России (СБР). На конференции может быть избран новый глава СБР, сейчас этот пост занимает Владимир Драчёв. По словам Васильева, пока правление СБР ждёт возможного ослабления карантинных мер, введённых из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что режим карантина могут ослабить уже с 12 мая.

«Примерная дата отчётно-выборной конференции? Без понятия. Я же не член правления СБР. Насколько я могу судить, сейчас всё стихло и все ждут информации 12 мая, а дальше уже надо смотреть. Конкретные сроки? Понятия не имею.

Почему не даю большие интервью? В последние месяцы было озвучено слишком много всего, и многое начало повторяться. Думаю, сейчас нужно слегка ограничить этот поток. Надо дать людям слегка проголодаться», — цитирует Васильева «Спорт день за днём».