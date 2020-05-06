Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

«Отрабатывает «лёжку». СБР показал, как Малиновский катается на велосипеде

«Отрабатывает «лёжку». СБР показал, как Малиновский катается на велосипеде
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Игорь Малиновский проехал на велосипеде, лёжа на животе на сиденье. Необычную тренировку спортсмена отметили в Союзе биатлонистов России (СБР).

«Чемпион мира среди юниоров Игорь Малиновский отрабатывает «лёжку». Не повторять!» — подписала видео пресс-служба СБР.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Союза биатлонистов России.

Малиновский ранее был включён в расширенный список спортсменов, которые в составе сборной России будут готовиться к новому сезону.

Минувший биатлонный сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Так, Международный союз биатлонистов (IBU) не стал проводить заключительный этап Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Также два этапа сезона проходили без зрителей.

Голиков: за Драчёва проголосуют, может быть, пять федераций
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020