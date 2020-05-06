«Отрабатывает «лёжку». СБР показал, как Малиновский катается на велосипеде

Российский биатлонист Игорь Малиновский проехал на велосипеде, лёжа на животе на сиденье. Необычную тренировку спортсмена отметили в Союзе биатлонистов России (СБР).

«Чемпион мира среди юниоров Игорь Малиновский отрабатывает «лёжку». Не повторять!» — подписала видео пресс-служба СБР.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Союза биатлонистов России.

Малиновский ранее был включён в расширенный список спортсменов, которые в составе сборной России будут готовиться к новому сезону.

Минувший биатлонный сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Так, Международный союз биатлонистов (IBU) не стал проводить заключительный этап Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Также два этапа сезона проходили без зрителей.