«Отрабатывает «лёжку». СБР показал, как Малиновский катается на велосипеде
Российский биатлонист Игорь Малиновский проехал на велосипеде, лёжа на животе на сиденье. Необычную тренировку спортсмена отметили в Союзе биатлонистов России (СБР).
«Чемпион мира среди юниоров Игорь Малиновский отрабатывает «лёжку». Не повторять!» — подписала видео пресс-служба СБР.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Союза биатлонистов России.
Малиновский ранее был включён в расширенный список спортсменов, которые в составе сборной России будут готовиться к новому сезону.
Минувший биатлонный сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Так, Международный союз биатлонистов (IBU) не стал проводить заключительный этап Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Также два этапа сезона проходили без зрителей.
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