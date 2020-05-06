Олимпийская чемпионка Стина Нильссон может совмещать биатлон с лыжными гонками

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, двукратная чемпионка мира шведка Стина Нильссон, вероятно, в сезоне-2020/2021 будет выступать не только в биатлоне, но и в лыжных гонках. Об этом рассказал Томас Бредберг, глава лыжного клуба, в котором тренируется Нильссон. В марте 26-летняя шведка объявила о переходе в биатлон.

«Не исключено, что иногда она будет участвовать в лыжных гонках, когда это будет подходить ей с точки зрения календаря. Это зависит от того, как она начнёт карьеру в биатлоне и каким будет расписание соревнований. Но сейчас она сосредоточена на биатлоне, это для неё первый приоритет», — приводит слова Бредберга Expressen.

Напомним, сезон-2019/2020 пришлось завершить досрочно из-за пандемии коронавируса.